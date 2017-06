L’estate in biblioteca: più aperture e arrivano il wi-fi e l’aria condizionata

Foto varie

La biblioteca civica di Varese non chiude per l’estate ma anzi si potenzia. Dal 3 luglio al 26 agosto l’orario estivo per la sala studio e consultazione sarà potenziato e dal lunedì al venerdì sarà possibile studiare in biblioteca dalle 8.30 alle 18 senza l’interruzione per la pausa pranzo.

Il sabato sarà aperta dalle 8.30 alle 14 mentre proseguiranno fino al 16 luglio anche le aperture domenicali dell’aula studio della biblioteca dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il servizio prestito ed emeroteca invece dal 3 luglio seguirà il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14. Nessuna interruzione estiva dunque ma anzi chi vorrà studiare in biblioteca potrà farlo tutta l’estate. La biblioteca e la sala studio sarà chiusa solo la settimana dal 14 al 19 agosto.

“Abbiamo voluto garantire ai cittadini varesini e ai giovani studenti la possibilità di usufruire degli spazi della biblioteca anche durante il periodo estivo – ha dichiarato il sindaco di Varese Davide Galimberti -. Questi sono solo primi interventi su cui stiamo lavorando ma che per la città sono epocali”.

L’altra novità riguarda l’utilizzo della connessione internet all’interno degli spazi della biblioteca: sarà garantita infatti la connessione wi-fi, libera e gratuita, nella sala studio. È stato inoltre anche risolto il problema del caldo estivo con l’installazione dell’impianto per l’aria condizionata.

Sono queste le principali novità presentate questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Davide Galimberti, il consigliere Giacomo Fisco, dalla responsabile della Biblioteca civica Chiara Violini e dal dirigente Daniele Michieletto. Prosegue dunque l’attenzione nei confronti di un importante spazio per la cultura varesina.

“Il lavoro di questa amministrazione per sviluppare i servizi offerti dalla Biblioteca sono partiti già con le aperture domenicali della struttura e in particolare dello spazio riservato agli studenti – ha detto il giovane consigliere comunale Giacomo Fisco -. Con le novità presentate oggi inoltre si da anche una risposta concreta alle richieste giunte nei giorni scorsi da parte di alcuni studenti che avevano chiesto all’amministrazione aperture più lunghe della sala studio, l’aria condizionata e il wi-fi”.

Per quanto riguarda le altre biblioteche cittadine ovvero la Biblioteca rionale di San Fermo e la Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari”, l’orario estivo dal 3 luglio al 26 agosto prevede l’apertura dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14. Le biblioteche saranno chiuse solo dal 14 al 19 agosto.