L’ex farfalla Degradi va a rinforzare la Sab Grima

Una grande conferma ma anche un nuovo acquisto di spessore. Dopo la finale promozione persa contro Pesaro la Sab Grima Legnano rilancia le proprie ambizioni con un mercato importante.

Dopo gli acquisti delle scorse settimane il club giallonero ha piazzato una doppietta davvero importante: prima è arrivata la conferma di Camilla Mingardi, grande protagonista della passata stagione, poi è stato annunciato l’ingaggio di Alice Degradi che lascia proprio Pesaro per approdare a Legnano.

La schiacciatrice pavese è ben conosciuta da queste parti, visto che ha giocato per quattro stagioni nella Unet Yamamay Busto Arsizio, e rappresenta un’aggiunta di livello assoluto per il sestetto di coach Andrea Pistola. «La Sab sta costruendo un’ottima formazione, con un allenatore che ama lavorare con le giovani. Arrivo da una stagione in cui ho avuto grande responsabilità, nella quale sono cresciuta molto. Sono grata a Pesaro, ma ora mi sento pronta per un ruolo da protagonista a Legnano».

Degradi ritrova proprio Mingardi, con cui giocò un campionato di B1 (il 2013-14) proprio con la seconda formazione della UYBA, in cui sfiorarono i playoff. «Io e lei ci siamo sempre trovate bene insieme: Camilla è fortissima e quest’anno lo ha dimostrato».