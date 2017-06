Licenziamenti MAM spa, Alfieri (PD): “Chiediamo incontro con l’azienda”

alfieri alessandro

Dopo l’annuncio della MAM spa di Morazzone in merito al licenziamento di novanta dipendenti, il consigliere regionale del PD Alessandro Alfieri ha chiesto un incontro con l’azienda e le parti in causa in Consiglio regionale. In particolare Alfieri chiede un’audizione in Commissione Attività Produttive con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, l’azienda e gli enti locali coinvolti.

«Come per altre realtà sul territorio – commenta Alfieri – la situazione della MAM è molto delicata perché i licenziamenti impatterebbero pesantemente sul territorio, dato che gran parte dei lavoratori provengono dallo stesso comune di Morazzone e dintorni. È necessario che da parte di tutti gli attori coinvolti ci sia una reale volontà di confronto per cercare una soluzione condivisa che tuteli i lavoratori».