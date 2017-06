L’International Skating festeggia 25 anni di pattinaggio artistico

Foto varie

È tutto pronto per il Gran Galà “L’Albero della vita” dell’International Skating di Busto Arsizio. L’evento, infatti, si svolgerà sabato 10 giugno al PalaCastiglioni di via Ariosto, con inizio alle ore 21.

Un evento eccezionale per festeggiare il 25° anniversario dalla fondazione dell’associazione sportiva. E non è previsto solo sport, ma anche spettacolo, arte ed effetti speciali. Per questo evento, infatti, l’International ha voluto creare coreografie che unissero le evoluzioni del pattinaggio artistico con l’eleganza dell’arte, il tutto per creare un’atmosfera unica, indimenticabile e suggestiva.

“Il Gran Galà dell’International più che evento di fine anno sportivo rappresenta ormai la tradizione bustocca sui pattini, dove regna lo sport e lo spettacolo – spiega il Presidente Marco Frattolillo – E se ogni anno lo spettacolo ha sempre affascinato il pubblico presente, l’intento di quest’anno sarà quello di lasciare un ricordo speciale. Infatti nel corso della serata si ripercorreranno alcuni eventi importanti che hanno contraddistinto i 25 anni del sodalizio bustocco. Tutto nasce da un piccolo seme che con il tempo si trasforma in un albero rigoglioso perché cresciuto in un ambiente sano dove le emozioni, le passioni, l’amore arricchiscono i rami con foglie sempre più forti e belle.

Lo spettacolo è stato realizzato grazie alle coreografie di Marco Frattolillo e al contributo delle allenatrici Stefania Frontini, Giulia Menini, Sara Busti e al supporto di Silvia Caravelli.

Un sentito ringraziamento va alla costumista Laura Nadin, Patrizia Lualdi per le scenografie e a Francesca Buia per il coordinamento di tutti gli aspetti logistici e ai genitori sempre presenti a dare una mano perché tutto si svolga nel migliore dei modi.

“Siamo molto emozionati perché questo Galà dovrà rappresentare un momento importante dell’International dove rivivremo la Nostra Storia a partire da Mario Frattolillo che l’ha costituita e fatta crescere sempre più insieme all’aiuto di tante persone fino ad arrivare ai i nostri atleti più piccoli che da pochi mesi hanno iniziato a mettere le quattro ruote sotto i piedi” sottolinea Francesca Buia.