Lirica sotto le stelle: “Un ballo in maschera” in piazza Luini

LAC (Lugano Arte e Cultura)

Sabato 17 giugno la grande musica esce dai suoi luoghi abituali: Piazza Luini, a Lugano, sarà lo scenario di una serata lirica a cielo aperto dal sapore estivo, rivolta al pubblico di tutte le età. In diretta dall’Opernhaus di Zurigo e contemporaneamente alla Sechseläutenplatz, sarà trasmessa su grande schermo l’opera di Giuseppe Verdi “Un ballo in maschera”. L’evento è gratuito.

Grazie alla collaborazione tra l’Opernhaus, LuganoMusica e il LAC, giunge per la prima volta in Ticino l’evento “Opera tutti”. L’originale formula, inaugurata cinque anni fa sulle rive della Limmat, lo scorso anno ha riunito sulla Sechseläutenplatz ben 10’000 spettatori. Quest’anno grazie all’estensione della sua platea anche a sud delle Alpi, l’augurio è che più persone incontrino vis-à-vis l’opera lirica.

A Lugano, analogamente a quanto accade a Zurigo, il pubblico è invitato ad impossessarsi della piazza, portandosi da casa seggiolini, sedie pieghevoli, cuscini e cestini da picnic o acquistandoli sul posto. I bar in piazza saranno aperti e sarà in funzione una griglia. Tutto ciò per godere di questo spettacolo in un’atmosfera festivaliera.

L’inizio di “Un ballo in maschera” è previsto per le 19.30. Dalle 18 sarà possibile assistere a una chiacchierata musicale moderata da Giada Marsadri, che si collegherà con Kurt Aeschbacher a Zurigo per uno speciale avant-programme. Giada e Kurt accompagneranno il pubblico dietro le quinte dell’Opernhaus per incontrare gli attori e vivere insieme gli attimi prima di andare in scena.

L’evento è gratuito ed è sostenuto da Zurigo Compagnia di Assicurazioni.

Per lo svolgimento della serata il lungolago sarà chiuso al traffico a partire dalle 19.