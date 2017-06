L’Italia marchiata “Eolo” va sul podio dei Mondiali di trail running

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Buona la prima per la sponsorizzazione della varesina Eolo sulla maglia della nazionale di trail running, avvenuta in occasione dei Mondiali della specialità disputati nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

A Badia Prataglia, in provincia di Arezzo, la nazionale è stata seconda nella classifica a squadre femminile alle spalle della Francia e davanti alla Spagna. A livello individuale, prova stratosferica di Silvia Rampazzo, capace di salire sul terzo gradino del podio femminile in 5 ore, 11’07” di gara. Il risultato della veneta, unito a quello delle lombarde Gloria Giudici (12a in 5h25’36”) e Barbara Bani (15a in 5 ore 28’25”) hanno permesso all’Italia di ottenere un prestigioso risultato collettivo.

La prova si è disputata su un percorso difficile, disegnato tra i sentieri del Parco Nazionale: 49 chilometri con quasi 6.000 metri di dislivello totale. In gara 266 atleti: 153 uomini e 113 donne, da 38 diverse nazioni. Il successo assoluto è andata allo spagnolo Luis Hernando tra gli uomini (per lui un tempo di 4 ore 23’31”) e alla francese Adeline Roche (5 ore 00’44”).

«Sono felicissimo di questo risultato –ha commentato il presidente di Eolo, Luca Spada, atleta e appassionato di corsa e podismo - La squadra azzurra è stata grande, grazie all’ottimo lavoro di Paolo, Tito, Fulvio. Sono orgoglioso di supportare con Eolo questa Nazionale».

L’impegno di Eolo per le diverse discipline legate alla corsa a piedi non è limitata alla nazionale di trail: l’azienda varesotta supporta diverse gare locali e nazionali e gestisce una pagina Facebook dedicata a queste attività (Eolo Team) dove è possibile conoscere tutte le iniziative.