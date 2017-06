Litigano in strada e spunta un coltello

incidenti varie

Lite in strada in via Goldoni, a Varese, nella notte di mercoledì 21 giugno. Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Varese, sono intervenuti per dividere un uomo e una donna che si stavano accanendo su un terzo soggetto.

Sul posto gli operatori si sono trovati davanti ad un uomo ed una donna che stavano aggredendo con calci e pugni un terzo soggetto, alla presenza di altre persone tra cui alcuni minori.

Gli aggressori: un cittadino marocchino in evidente stato di ubriachezza ed una cittadina italiana sono stati subito fermati ma nonostante la presenza dei poliziotti la donna ha continuato ad inveire contro la vittima dell’aggressione, fin quando all’improvviso ha estratto dallo zaino un coltello a serramanico, lungo circa 23 cm, ed ha cercato di colpirlo.

La donna è stata subito fermata e disarmata dagli agenti presenti, nonostante il tentativo dell’altro aggressore di scagliarsi contro di loro per cercare di fermarli.

Entrambi gli aggressori sono stati denunciati in stato di libertà, la donna per il reato di minaccia aggravata e porto abusivo di strumenti atti ad offendere e l’uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata. Inoltre gli è stata contestata la violazione amministrativa per l’ubriachezza.