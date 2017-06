Lo fermano per aver rubato una bici e lui confessa altri 5 furti

Solo dodici giorni fa era stato sorpreso in sella a una bicicletta rubata e appena rilasciato aveva tentato di rubare all’interno di un’autovettura, collezionando così in pochi minuti due denunce per altrettanti furti.

Ieri pomeriggio, erano circa le 17, il ladruncolo, un italiano di 31 anni residente in città ma di fatto senza fissa dimora, è stato notato in sella a una bicicletta da donna da una volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio. Ben sapendo che il furto di velocipedi è una sua specialità, l’equipaggio ha fermato il pregiudicato che ha subito confessato di aver rubato la bicicletta poco prima dal parcheggio della stazione ferroviaria di Vanzaghello.

Accompagnato negli uffici di via Foscolo per la redazione dei verbali, il trentunenne non ha interrotto il flusso delle dichiarazioni autoaccusatorie, ammettendo di essere l’autore di diversi furti con scasso commessi in serie, nella notte tra il 17 e il 18 giugno, su altrettante autovetture parcheggiate nei dintorni di via Ferrini.

Ammissione che ha trovato riscontro nell’intervento che la stessa volante aveva effettuato la mattina del 18 giugno, verificando che ben cinque vetture parcheggiate tra le vie Ortigara, Grado, Cattaro e Ferrini presentavano i cristalli infranti e che dai loro abitacoli qualcuno, dopo aver rovistato, aveva rubato poche monete.

Il giovane ha quindi collezionato l’ennesima denuncia per furti commessi, come quelli che gli sono già stati attribuiti, per acquistare la sostanza stupefacente dalla quale è dipendente.