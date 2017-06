Lo IAT è ripartito: nuova energia per turismo e cultura

Lavena Ponte Tresa vecchia rimessa del tram

E’ ripartita con nuove energie l’attività dello Iat, l’Ufficio di informazioni turistiche di Lavena Ponte Tresa, collocato nell’Antica Rimessa dei Tram di via Ungheria.

La gestione dell’Ufficio è stata affidata a Paola D’Agostino, titolare della ditta Evolution che opera per la promozione e la valorizzazione del territorio, che in passato ha già gestito lo Iat di Porto Ceresio e alla quale è affidato da diversi anni anche il Museo dei Fossili di Besano.

Quest’anno saranno presenti anche i ragazzi dell’Isis Valceresio di Bisuschio che partecipano al progetto “Tourist Angels”. Gli studenti dell’indirizzo turistico a Lavena Ponte Tresa affiancano gli operatori dello Iat fornendo la loro collaborazione e, allo stesso tempo, facendo un’importante esperienza lavorativa.

“Abbiamo voluto rilanciare lo Iat con l’obiettivo di rafforzare i servizi di informazione e accoglienza turistica ma anche per farlo diventare un riferimento per la comunicazione di eventi, incontri culturali e altre manifestazioni rivolte non solo ai turisti – spiegano il sindaco Massimo Mastromarino e l’assessore alla cultura e alla promozione turistica Valentina Boniotto – Per questo abbiamo voluto dare una nuova organizzazione allo Iat e abbiano aderito al progetto Tourist Angels di Regione Lombardia e camera di Commercio”.

La sede, ricavata dalla ristrutturazione dell’antico deposito dei tram, è anche un piccolo centro culturale, che ospita mostre ed eventi di vario genere e un piccolo museo permanente dedicato alla storia della rete ferroviaria e tramviaria che caratterizzava il territorio nei primi del ‘900.

“Oltre a questo l’Ufficio turistico proporrà anche iniziative proprie – dice Paola D’Agostino – ad esempio gite ed escursioni, anche in battello, visite a musei e ad altri luoghi di interesse, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il più possibile le bellezze del territorio”.

Resta centrale il servizio di informazione ed assistenza per i turisti che arrivano a Lavena Ponte Tresa. E a questo proposito i ristoratori, gestori di hotel e B&B, proprietari di appartamenti o camere in affitto, sono invitati a lasciare presso l’ufficio i propri depliant o biglietti da visita, per favorire il più possibile l’incontro tra domanda e offerta.

L’Ufficio turistico resterà aperto fino al 15 settembre tutti i giorni, tranne lunedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Per informazioni il contato telefonico è 0332 1806862.

Per restare aggiornati su proposte, iniziative e gite c’è anche una pagina Facebook sempre aggiornata.