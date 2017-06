Lo sguardo al di là del mare: seminario all’Insubria

sbarco immigrati reggio calabria

Domani, martedì 6 giugno nell’Aula Magna Granero Porati di via Dunant 3 sempre a Varese, alle ore 9.00, è in programma il seminario dal titolo “Lo sguardo al di là del mare. L’immigrazione”, organizzato dal Corso di Laurea in Educazione professionale dell’Università degli Studi dell’Insubria e aperto alla cittadinanza.

Attraverso il tema dello sguardo sarà approfondito il problema dell’immigrazione partendo dalle persone e dalle loro storie, lo sguardo che al di là del mare incrocia coloro che nel loro viaggio di migranti cercano nuove terre per poter sopravvivere. Interverrà un importante esperto in questo settore: Marco Aime, docente di Antropologia culturale dell’Ateneo di Genova. A seguire sono previsti gli interventi di Andi Nganso, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi dell’Insubria, medico presso l’Istituto Sacra Famiglia e presso il centro di Prima Accoglienza di Lampedusa, nonché presidente dell’Associazione “International Gospel and Diversity Coalition”, e Martina Vitalone, Operatrice presso la Coop. Lotta contro l’Emarginazione nel progetto accoglienza richiedenti asilo politico.