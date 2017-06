Lo sport del legno torna in Valle Olona

Appuntamento con lo “sport del legno” presso l’Oratorio di Valle Olona. Domenica 4 giugno, presso l’Oratorio di Valle Olona, si svolgerà a partire dalle ore 11 e con prosecuzione nel pomeriggio, la seconda gara di Coppa Italia di Stihl Timbersports.

Per l’occasione, il rione si mobilita con volontari di ogni età, per un nutrito programma di festa che durerà l’intera giornata. Durante la giornata truccabimbi, zucchero filato e gonfiabile per i bambini oltre ad un’esposizione di trattori e attrezzi da lavoro d’epoca, di bici da corsa d’epoca e di moto d’epoca. Presente anche lo stand Coldiretti di Campagna Amica. Dalle ore 10,00 alle ore 20,00 sarà in funzione il banco gastronomico.

Ecco il dettaglio della manifestazione

ore 10.00 Apertura manifestazione

ore 11.00 Inizio gara di Coppa Italia 2017 Stihl Timbersports

dalle 11.30 Aperitivo

dalle 12.30 Pranzo

ore 15.30 Ripresa gara di Coppa Italia 2017 Stihl Timbersports

ore 17.30 Termine gara

dalle 18.00 Spaghettata