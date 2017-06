“Lo Stivale Pensante” diventa LuinoNotizie, Nicolò:”Ora si fa sul serio”

Luoghi Luino

Il gioco si fa serio e non è più tempo di scherzare. Agostino Nicolò dice addio a “Lo Stivale Pensante”, sito di informazione locale e nazionale nato quasi per gioco, e lancia LuinoNotizie, il primo quotidiano on line dell’Alto Varesotto che debutterà lunedì. Dopo oltre due anni dal debutto, cambia il nome e la veste grafica del giornale lanciato dal giovane giornalista luinese che ha scelto di caratterizzare e localizzare l’informazione.

La presentazione della nuova veste grafica e della nuova linea editoriale è stata fatta nella splendida cornice della colonia elioterapica di Germignaga davanti ad un centinaio di lettori che non hanno voluto mancare alla presentazione.

Luoghi Luino

Ad introdurre Nicolò è stato il sindaco Marco Fazio mentre il giornalista Paolo Corsini ha posto alcune domande a Nicolò sul percorso che ha portato prima alla nascita de “Lo Stivale Pensante” e poi a LuinoNotizie.

Ad illustrare l’aspetto tecnico del nuovo sito è stato il webmaster Domenico Pierro che ha mostrato la nuova testata, i nuovi colori, la grafica, l’interattività social del nuovo quotidiano.

In bocca al lupo ai ragazzi di LuinoNotizie per questa nuova sfida che renderà, sicuramente, più stimolante il lavoro di tutti i colleghi.