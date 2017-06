Lo Street Food sbarca ad Arona

Il 9, 10 e 11 giugno arriva ad Arona sul Lungo Lago Caduti di Nassirya, la moda più amata del momento, lo Street Food. Tre giorni dedicati alla scoperta del cibo di strada di ultima generazione. Oltre 25 food truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. Un evento a cura di Pro Loco Arona, realizzato in collaborazione con Chocolat Pubblicità.

Un progetto che coniuga ricerca, innovazione e design, nel cibo innanzi tutto, ma anche nei truck e nella musica. I migliori food truck su ruota, altissima qualità del cibo e delle materie prime utilizzate, ottimo rapporto qualità/prezzo della proposta gastronomica ma soprattutto tanto divertimento, sono gli ingredienti di questa prima attesissima edizione di Arona Street Food, il tutto con ingresso libero e gratuito e con orario continuato.

I FOOD TRUCK

La lista dei partecipanti a Urban & Lake Street Food Festival spazia tra specialità regionali e internazionali da mangiare al volo, tra arrosticini, cartocci di pesce fritto, sushi, hamburger e polpette nostrane, passando per tacos e burritos, bagel USA, panini con il polpo, prodotti salentini e gnocco fritto, ma anche cannoli siciliani, tapas spagnole, paella e sangria, picanha brasiliana sono solo alcune delle specialità da provare.

LA MUSICA

Grande spazio alla musica in collaborazione con Twiggy Cafè di Varese. Si parte venerdì 9 giugno alle ore 18.00 con aperitivo musicale con una straordinaria live performance di violino elettrico con basi di deep-house a cura di Elsa Martignoni, violinista crossover direttamente dalla filarmonica della Scala di Milano. Dalle 20.30 in consolle Dj set con Lady Violet dj, una delle dj più influenti della scena milanese ed italiana.

Dalle 22.00 alle 24.00 la Silent disco, la grande festa silenziosa con 3 dj in consolle, 3 generi musicali. Sarà possibile scegliere che musica ascoltare selezionando in qualsiasi momento il canale direttamente sulle cuffie luminose e la musica è magicamente silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless nel rispetto del luogo e dei residenti.

Sabato 10 giugno è la volta di Dj Frodo e Charlie “Sax” Yelverton per un lounge aperitivo a bordo lago, mentre alle 20.30 Dj set con Dj Vigor, dj e beat maker che propone suoni di grande classe. Dalle 22.00 alle 24.00 torna la Silent Disco, la grande festa silenziosa in Largo Alpini.

Domenica 11 alle ore 18.00 Dj set con RC Waves e alle 21.00 tocca a Dj Marvin che vi farà ascoltare tutto quello che non si è mai osato ascoltare prima, selezionato solo da 45 giri originali dell’epoca: Rock’n’roll, Surf, Twist, Girl Groups, Northern Soul, 60s Beat, Memorabilias, French Pop, Film Soundtracks, Hammond Grooves, Bossanova Beat e molto altro ancora.

GLI EVENTI COLLATERALI

Da non perdere Skate Point, Barber Shop e Tattoo Boutique che proporranno prestazioni e dimostrazioni artistiche in collaborazione con AcriminalG Skate Shop. Venerdì 9 giugno Free Skate dalle 18.00. Sabato 10 giugno dalle ore 11.00 corsi di skate e dalle 14.30 Best Trick con premi AcriminalG, Vans, Sk8mafia e Habitat e dalle 14.00 demo di Crossfit. Domenica 11 giugno Free Skate dalle 14.30.

PER I BAMBINI

Esibizioni di Artisti di Strada, laboratori ed esibizioni di giocoleria, giochi e tanto divertimento.

Sarà un evento ricco! Una novità divertente! Il tutto molto vista lago!

Dove:

Arona, Lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini

Orari:

Venerdì 9 giugno dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 10 giugno dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 11 giugno dalle 11.00 alle 23.00.

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/453217105017942