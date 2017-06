Foto varie

Si chiude domani il grande weekend della solidarietà promosso per raccogliere fondi da destinare al sostegno del Day Hospital oncoematologico pediatrico della Fondazione Ascoli.

Un fine settimana che si è aperto, venerdi sera, con la cena promossa dal Lions Club Varese Varisium, presieduto da Ennio Bonomini, a Villa Monte Morone di Malnate. “Insieme per migliorare le possibilità di cura e la qualità di vita dei bambini affetti da malattie onoematologiche”, questo lo spirito della serata, perché insieme sono stati, per la cena con giochi e intrattenimento cui hanno partecipato circa 150 commensali, Comitato Maria Letizia Verga, presieduto da Giovanni Verga, e Fondazione Giacomo Ascoli, presieduta da Marco Ascoli, col sostegno di Soroptimist Varese, Rotary Varese, e dei Club Lions Europae Civitas, Sette Laghi, Host, Varese Insubria, Varese Città Giardino, Tradate.

Oggi, sabato 10 giugno, è il giorno del “Fuck the Cancer”, allo Stadio Franco Ossola, promosso dai ragazzi della Curva Nord del Varese Calcio in memoria di Erika Gibellini e di tutti i piccoli angeli che non ce l’hanno fatta, e domani, domenica 11 giugno, sarà la volta de “L’Oasi dei Piccoli Principi” che torna, per la terza edizione, a Villa Tallacchini a Comerio, in via Giuseppe Verdi. Durante tutta la giornata, dalle 10 alle 19, ci saranno stand, organizzati da animatori e volontari della Fondazione Giacomo Ascoli con la collaborazione de Il Cappellaio Matto, che proporranno diversi laboratori creativi di trucco, disegno, caricature, e ancora palloncini, burattini, spettacolo mangia fuoco, animazione, giochi da tavolo e di gruppo, caccia al tesoro, aperitivo, creazioni di oggetti ricordo della giornata e tanto altro sul tema di “Alice nel paese delle meraviglie”.

Nel dettaglio il programma prevede:

Ore 11,30 spettacolo di magia

Ore 13,30 “indovina il palloncino” e baby dance

Ore 14,30 caccia al tesoro

Ore 15,30 animazione teatrale

Ore 16,30 giocoleria con finale di fuoco

Ore 17,30 finale con bolle di sapone

La parte “Food” sarà curata dall’Università della Birra in un drink corner dedicato, mentre i genitori del Comitato Cuore in Day Hospital allestiranno uno stand dove verranno cucinati panzerotti.

Caramelle e dolciumi per tutti offerti dalla “Lollypop” di Varese, mentre alle merende penserà l’associazione “Menta e Rosmarino” e gli aperitivi e cocktail saranno dispensati con un Apecar de “L’Apetit”.

L’ingresso alla manifestazione è a offerta libera e i fondi raccolti saranno destinati a sostenere il Day Hospital della Fondazione.