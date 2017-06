L’Oasi dei Piccoli Principi richiama 1000 persone

Una domenica di giochi a Villa Tatti

Grande successo per la terza edizione della manifestazione “L’Oasi dei Piccoli Principi”, che ha visto transitare oggi a Villa Tatti Tallacchini a Comerio, sede dell’evento, circa un migliaio di persone, tra bambini e famiglie.

Durante tutta la giornata, dalle 10 alle 19, sono stati allestiti stand a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”, organizzati da animatori e volontari della Fondazione Giacomo Ascoli con la collaborazione de Il Cappellaio Matto, guidato da Davide Maffei, che ha pensato ad animare la festa assieme ad una decina di ragazzi della sua associazione che si sono messi a disposizione gratuitamente, proponendo spettacoli di magia, baby-dance, caccia al tesoro, animazione teatrale, giocoleria e finale con bolle di sapone.

La parte “Food” è stata curata dall’Università della Birra in un drink corner dedicato, mentre i genitori del Comitato Cuore in Day Hospital hanno allestito uno stand dove hanno cucinato e dispensato oltre 300 panzerotti, come fossero “fatti in casa”.

Caramelle e dolciumi sono stati offerti dalla “Lollypop” di Varese, mentre alle merende ha pensato l’associazione “Menta e Rosmarino”, per il gelato la Paticceria Colombo e gli aperitivi e cocktail sono stati dispensati con un Apecar de “L’Apetit”. I ricavati degli incassi saranno destinati a sostenere il Day Hospital della Fondazione Giacomo Ascoli, che ringrazia anche gli studenti del Liceo Ferraris per l’importante contributo che hanno saputo offrire, attraverso la formula dell’alternanza scuola-lavoro, nel periodo in cui sono stati assegnati a questo incarico.