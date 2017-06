Lombardia sotto la grandine: colpite Pavia, Mantova e Como

Le foto inviate dai lettori sulla situazione in provincia per i violenti temporali di domenica 14 giugno

Lombardia nella morsa della grandine. Da questa mattina diverse tempeste di ghiaccio stanno colpendo il territorio regionale, spiega la Coldiretti Lombardia che sta monitorando la situazione ora per ora. La prima bufera ha colpito le zone della pianura comasca intorno alle 12.35 ed è durata oltre un’ora.

Nel primo pomeriggio, verso le 13.30, grandine e vento si sono abbattuti sul Mantovano: le situazioni più preoccupanti sono state registrate a Suzzara, attorno a Levata e Borgo Virgilio. Secondo alcune testimonianze – afferma la Coldiretti Lombardia – sono caduti chicchi grossi come albicocche che hanno danneggiato mais e soia, scoperchiato capannoni rurali, rotto vetri, sradicato alberi e scardinato portoni.

Alle 15 la bufera si è spostata tra Milano e Pavia, nella zona di Giussago, con chicchi grossi come noci, con danni a orti e giardini. Poco dopo le 16, mentre un forte acquazzone scendeva su Milano l’allarme è scattato in Lomellina nella zona di Mede, Sartirana Lomellina e Valle Lomellina con proiettili di ghiaccio grandi quasi come una pallina da golf. Alle 16.40 una tromba d’aria ha colpito la zona di Mortara, in provincia di Pavia.

L’anno scorso – spiega la Coldiretti Lombardia – i danni del maltempo nella nostra regione hanno superato i dieci milioni di euro, a fronte di una media di una grandinata ogni due mesi. “I cambiamenti climatici in atto stanno rendendo sempre più estremi i fenomeni atmosferici – spiega Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia – e purtroppo gli agricoltori lo sperimentano sulle proprie aziende e sui propri campi, con danni sia alle coltivazioni che alle strutture”. Negli ultimi dieci anni – spiega la Coldiretti – le conseguenze del maltempo a livello nazionale ha superato i 14 miliardi di euro.