Longhin: “La Lega ha aumentato i consiglieri comunali”

“Elezioni amministrative in linea con la tendenza degli ultimi anni ed ennesimo calo dell’affluenza, segnale che i partiti, tutti i partiti, devono tornare a parlare ai cittadini e che i civici hanno finito la loro era. Fondamentale far rinascere il senso civico e far tornare i cittadini al voto parlando di territorio. Per quanto riguarda la Lega Nord siamo passati da 12 amministratori a 18 o 24, se Galli dovesse vincere a Tradate, raddoppiando il voto ponderato valido per le elezioni provinciali, un ottimo risultato che indebolisce ulteriormente l’amministrazione provinciale di Vincenzi”

Lo dichiara Giuseppe Longhin, Capogruppo in consiglio provinciale Lega Nord e Responsabile Enti Locali provinciale Lega Nord