L’ora di fisica si fa in piscina, esperimenti coi sub per gli studenti del liceo

Esperimenti in acqua per gli studenti del liceo Ferraris di Varese

E’ stata una lezione di fisica particolare quella vissuta dagli studenti del liceo Ferraris di Varese che hanno potuto effettuare alcuni esperimenti in piscina. Anche quest’anno, infatti, la sezione di Varese della FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) ha offerto ai ragazzi delle classi seconde del Liceo Scientifico varesino la possibilità di partecipare ad una giornata di studio molto diversa dalle solite.

Grazie alla fattiva collaborazione, iniziata nel 2014, fra gli istruttori subacquei della FIAS e i docenti di fisica del Ferraris il 7 giugno un numeroso gruppo di studenti ha vissuto un’originale esperienza formativa con esperimenti e dimostrazioni da effettuarsi sott’acqua.

La piscina del Palaghiaccio si è trasformata per l’intera mattinata in un laboratorio didattico. Gli obiettivi del progetto “ La fisica in H2O” , ossia stimolare la motivazione allo studio della fisica, migliorare la capacità di trasferire le conoscenze teoriche acquisite nelle attività proposte e incentivare la predisposizione all’apertura problematica, sono stati pienamente raggiunti. I ragazzi si sono avvicinati alla Fisica, vissuta e sperimentata direttamente in un ”laboratorio diverso”.

Le docenti responsabili del progetto e gli Istruttori FIAS hanno accompagnato i ragazzi attraverso un percorso didattico fatto di prove e di esperimenti, per meglio comprendere le leggi che governano la pressione idrostatica e i paradossi ad esse collegati.

Partendo dalle lezioni teoriche in aula collegate al programma di studio, si è passati ad una fase sperimentale in acqua, in cui gli alunni hanno partecipato direttamente ai vari esperimenti subacquei.

Una prima lezione sull’uso dell’autorespiratore e relativa prova in piscina ha consentito loro di seguire una lezione davvero speciale, raccogliendo dati da analizzare e successivamente da sviluppare.

Ci si augura che questa iniziativa, così ben riuscita nelle scorse edizioni, sia capace di stuzzicare l’interesse e di trasmettere passione ai ragazzi, avvicinandoli e facilitandoli nella comprensione della materia, fornendo loro nel contempo un primo assaggio di un’attività affascinante e appassionante come la subacquea.