L’ordinanza anti bottiglie alla vigilia di un lungo weekend

Nei giorni scorsi si è fatto tanto parlare dell’ordinanza del Comune che proibisce la vendita di bottiglie di vetro o lattine per i bar – ma non per i ristoranti – nel periodo centrale dell’estate. I commercianti hanno protestato con un batti e ribatti di comunicati stampa.

E in queste ore non si può non pensare a come andrà a finire, all’atto pratico, la querelle: siamo alla vigilia di un lungo weekend che porterà in città migliaia di persone: domani, venerdì, le aperture serali dei negozi e la possibilità di comprare a prezzi ribassati in anticipo rispetto ai veri e propri saldi.

Ma sarà sabato il vero banco di prova di queste regole dettate da esigenze di sicurezza e decoro urbano, alla luce delle manifestazioni in programma: una grande processione con le fiaccole per le vie del centro in omaggio alla statua della Madonna Pellegrina di Fatima porterà a Luino tanti fedeli, molti dei quali, finita la cerimonia, si fermeranno in città. E poi la grande manifestazione con spettacolo pirotecnico e palio remiero delle forze armate per le strade della città, e musica: eventi di grande richiamo.

Appuntamenti che porteranno a passeggiare per le stradine del centro, il viale del lungolago e nei bar della movida luinese tante, tante persone.

MULTE – Sono previste sanzioni dai 100 ai 500 euro per chi non ottempera alle regole, e le multe possono colpire gli esercizi che servono bevande in vetro o in lattina, ma anche cittadini che per strada portano con sé bevande contenute in questi due materiali (magari acquistate ore prima negli stessi esercizi, in un supermercato, o altrove).

Lo scorso fine settimana, confermano informalmente fonti di Palazzo, non sono state comminate sanzioni dalla polizia locale.

COMMERCIANTI – I ristoratori in aree private o in concessione all’aperto non avranno problemi per i clienti: chi si ferma per mangiare potrà avere bottiglia lattina sul tavolo e degustarsi bibite o vini in calici di vetro. Per gli altri, invece, solo plastica. Le regole son chiaramente esposte nell’ordinanza comunale anche se Ascom ha diramato nei giorni scorsi tutto l’incartamento del “caso bottiglie” in 65 copie ad altrettanti esercenti delle vie del centro, che ora sono ulteriormente avvisati (LE LETTERE DI ASCOM E LE ORDINANZE DEL COMUNE).

Il lungo weekend è alle porte e la polizia locale vigilerà.

GLI ALTRI COMUNI – Luino non è il solo Comune dove sono presenti ordinanze anti bottiglie. È successo per esempio a Saronno giusto la scorsa settimana quando il sindaco Aessandro Fagioli – Lega Nord – firmò un’ordinanza valida per i soli giorni di sabato e domenica in concomitanza con la “Notte bianca” che disponeva il divieto di “vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di latta”.

E questa sera e per i prossimi giovedì sera – nel corso di una manifestazione che tenie i negozi aperti fino a tardi – anche a Gavirate il sindaco Silvana Alberio ha firmato un’ordinanza che “fa divieto assoluto di somministrazione e/o vendita, perii consumo nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o di latta ed il divieto tassativo di somministrazione, in tutti luoghi, di bevande alcoliche a minori o persone in evidente stato di ubriachezza o in stato d’alterazione da alcool”.

In questi altri casi, però, c’è da notare l’approccio più soft delle amministrazioni nel limitare l’uso di vetro e lattine alle sole manifestazioni che portano in centro un certo movimento di persone.