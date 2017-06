Luca Chirico riassapora la gioia del podio

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Ha dovuto lasciare l’Italia ma anche il movimento del ciclismo di primo piano, dopo un’amara mancata conferma nella squadra con cui era passato professionista e un’altrettanto amara trattativa sfumata all’ultimo momento con un grande team.

Ma Luca Chirico, 25 anni ancora da compiere, non si è dato per vinto e ha scelto di ripartire da una squadra turca poco conosciuta (la Torku Sekerspor), che gli ha dato fiducia per la stagione 2017. E ha iniziato a essere ripagata dal corridore di Porto Ceresio che nei giorni scorsi ha riassaporato la gioia del podio.

Chirico è infatti giunto al secondo posto sia di una frazione sia della classifica finale del Tour of Bihor, breve corsa a tappe che si disputa in Romania, nella zona della città di Oradea. Il giovane varesino ha chiuso alla piazza d’onore nella prima delle due semitappe di sabato, a 28″ dal colombiano Rodolfo Torres che con quel successo ha ipotecato il successo finale. La cronometro del pomeriggio era troppo breve per scompaginare la graduatoria: Chirico ha rosicchiato qualcosa al corridore dell’Androni Sidermec ma non è riuscito a scalzarlo dal primo posto.

«Da troppo tempo non provavo queste sensazioni: toccare il fondo per risalire, questa è la vita!» ha scritto Chirico sul proprio profilo Facebook per festeggiare il risultato.