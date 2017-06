Luca Conte risponde a Marsico

via Morosini

Certamente non stupisce che i sindaci di Gallarate e Busto Arsizio richiedano a gran voce risorse e finanziamenti per le comunità che sono stati chiamati ad amministrare.

Lasciano invece assai perplessi l’atteggiamento ed i silenzi di chi cerca una posizione artificiosamente mediana o forse, semplicemente, opportunistica.

Dalle frasi riportate sulla stampa locale, infatti, il consigliere regionale Luca Marsico, esponente di spicco di Forza Italia a Varese, sembra da un canto aderire alle richieste di finanziamento provenienti dai comuni di Gallarate e Busto Arsizio, dall’altro, tuttavia, non spiega affatto da dove tali risorse debbano provenire o se, al contrario, esse siano da considerarsi alternative a quanto il Governatore Maroni ha destinato per la realizzazione del Teatro di Varese. Un progetto ambizioso e dal respiro provinciale, pertanto perfettamente coerente con le finalità previste dal finanziamento regionale.

Sarebbe forse il caso di far luce su questo aspetto, onde evitare possibili incomprensioni e chiarire se la posizione di Forza Italia sia difforme da quella della Lega Nord. Esplicitare, in altre parole, se è loro intenzione anteporre differenti priorità in città diverse da Varese e far pertanto naufragare il progetto di riqualificazione di piazza Repubblica, approvato peraltro nella sua interezza (e quindi comprensivo della dotazione finanziaria) proprio dall’allora Sindaco Fontana e proseguito dall’amministrazione Galimberti e quindi lungi dal potersi caratterizzare come un progetto di parte.

Siamo certi che il consigliere regionale Luca Marsico avrà cura di voler rassicurare noi e tutti i varesini che non era sua intenzione auspicare in alcun modo la privazione della nostra città di ben 9 milioni di euro ad essa destinati dal Patto per la Lombardia e che anzi garantirà di fare il possibile affinché essi vengano confermati a vantaggio dei varesini tutti.

Luca Conte

Capogruppo Pd

Comune di Varese