Lucilla Giagnoni in “Donne”

lucilla giagnoni

Dopo l’ emozionante Traviata di Silvia Priori e Roberto Gerbolès, che ha conquistando Varese ha dato il via l’1 giugno all’ XI edizione di Terra e Laghi – Festival internazionale di Teatro nell’ Insubria e nella Macroregione Alpina arriva martedì 6 giugno, alle 21, a Villa Pion la straordinaria Lucilla Giagnoni con lo spettacolo “Donne, Racconti di piccole donne scritti da grandi”. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella Sala Polivalente comunale via Colombo, 44/D sopra il Bennet.