Luini e Maggi: doppia mostra a Camponovo nel segno del Sacro

Dopo il successo della mostra alla Sala Veratti di Varese lo scorso febbraio, Lorenzo Luini nella suggestiva cornice di Camponovo espone insieme al collega Giuseppe Maggi in una doppia personale dal titolo “Visioni verso il Sublime. Il Sacro Monte di Lorenzo Luini” e “Il Cristo” dal 10 giugno al 27 luglio 2017. Inaugurazione sabato 10 giugno ore 17,30.

La mostra presenta nel luogo dove ha avuto origine l’ispirazione, il ciclo di opere dedicate alla salita al Monte Sacro di Luini dove i misteri del Rosario, la natura che avvolge il cammino, il paesaggio mozzafiato che si gode dalla cima, ne fanno un’esperienza unica che ogni volta si rinnova come se fosse sempre “la prima volta”.

Le tele reinterpretano in modo nuovo ed originale la sua personale esperienza nata dalle numerose camminate lungo la salita, da solo o in compagnia, e dall’ispirazione suscitata da quei sassi calpestati centinaia di volte.

Diverso ma altrettanto incisivo il ciclo di opere di Giuseppe Maggi nato dalla riflessione sul famoso verso di Dante Alighieri “Segnor mio Iesù Cristo dio verace or fu si fatta la sembianza vostra?” (Divina Commedia XXXI Canto del Paradiso). Il lavoro approfondisce l’iconografia della vita del Cristo, attualizzandola al vivere contemporaneo e avvicinandola alla mentalità e alle realtà del nostro tempo. Benché non sia un pittore dedito abitualmente all’arte sacra l’artista trova nella rappresentazione degli episodi della vita di Cristo un forte motivo di ispirazione che rimanda alla consuetudine classica di rappresentare spesso i santi e i personaggi con sembianze e costumi contemporanei, con l’intento di indurre l’osservatore ad immedesimarsi nei personaggi stessi e a fargli vivere con maggior partecipazione la storia sacra. Pino Maggi ha realizzato una quarantina di tele, esposte nel 2000, su invito dell’allora Arcivescovo S.E. Bonicelli, nel Museo dell’Opera del Duomo di Siena e in altre importanti mostre in Italia e all’estero, che oggi giungono in parte al Sacro Monte insieme ad alcune tele di nuova realizzazione. La mostra sarà inaugurata sabato 10 giugno alle ore 17.30 ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Varese, l’Associazione Amici del Sacro Monte, l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, il comitato culturale JRC di Ispra e la Fotolito Cromoflash.

Visioni verso il Sublime. Il Sacro Monte di Lorenzo Luini

Il Cristo di Giuseppe Maggi

Location Camponovo, via dell’Assunzione 17, Sacro Monte di Varese

10 giugno – 27 luglio 2017

Orari: giovedì 18-21, sabato e domenica 10-19. Ingresso libero