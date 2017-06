Lunedì senso unico alternato sulla statale della Valcuvia

Foto varie

Anas comunica che da lunedì 3 luglio 2017 saranno attive alcune limitazioni sulla strada statale 394 ‘del Verbano Orientale’, dal km 17,100 al km 18,500, nel territorio comunale di Brenta.

Nel dettaglio, fino a venerdì 4 agosto 2017, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, nel tratto sarà istituito il senso unico alternato.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione straordinaria.

