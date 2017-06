Lunedì sera, tutti in bicicletta

mobilità sostenibile bicicletta

Il Cicloraduno 2017 sta per partire, Varese la città protagonista, e lunedì si parte alla grande, anche con un evento importante e aperto a tutti come la tavola rotonda sul tema “Turismo in bicicletta: destinazione Varese!”.

«Un evento reso possibile dalla collaborazione di molti attori sul territorio – spiega Nando Galasso, responsabile organizzativo del Cicloraduno per Fiab Ciclocittà Varese – tra cui la Camera di Commercio con la sua “Varese sport commission”, la Provincia e il comune di Varese, che ha partecipato all’organizzazione anche con agevolazioni e collaborazioni messe in atto».

Prima in ordine di tempo è stata l’organizzazione della tavola rotonda, che lunedì 19 giugno si terrà alle 18.30, nello Spazio Substrato di via Robbioni, con la partecipazione, tra gli altri, degli assessori Andrea Civati (Pianificazione Territoriale) e Dino De Simone (Ambiente, Benessere e Sport). «Con gli amici di Fiab condividiamo molto – racconta De Simone – soprattutto la filosofia sulla centralità della mobilità “dolce”, come dimostrato dagli ultimi provvedimenti presi in materia di pedonalizzazione, e sulla bicicletta come motore di un possibile sviluppo economico. Ecco perché questa tavola rotonda, che mette al centro le potenzialità del territorio rivolte agli amanti delle due ruote. Un evento che, attraverso il mio assessorato e supportato da tutta la giunta, ho promosso volentieri».

Il Comune ha anche dato altri tipi di aiuto, fondamentali per la riuscita del Cicloraduno, a cominciare dalla concessione gratuita dei Giardini Estensi, che saranno il cuore di questa settimana dedicata al cicloturismo: tutte le gite partiranno dal parco pubblico più grande della città. La palestra di una scuola secondaria sarà a disposizione dei ciclisti per le docce e gli altri servizi necessari, giovedì 22 giugno Palazzo Estense sarà aperto per una visita guidata aperta a tutti, mentre domenica il centro cittadino sarà il protagonista dell’ultima pedalata prima della chiusura della settimana Fiab.