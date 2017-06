Lungo weekend, in 33 mila in città

Venegono Inferiore, Grande successo di pubblico per Ars Cantus ad Olgiate Comasco e al Castello Sforzesco

Il lungo weekend festivo che anticipa l’inizio dell’estate conferma Milano città d’arte e dalla forte attrattiva turistica. Più di 33mila sono stati i cittadini e i visitatori che hanno scelto di rimanere in città e approfittare di tre giorni liberi per scoprire le bellezze artistiche custodite nel capoluogo lombardo.

Complice anche il ritorno di “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Comune di Milano e del MIBACT che prevede l’apertura gratuita di tutti i musei ogni prima domenica del mese, le giornate del 2, 3 e 4 giugno hanno fatto registrare numeri record.

In 9500 hanno visitato Palazzo Reale, che ospita le mostre di Keith Haring (circa 6250 presenze) e Vasilij Kandinskij (più di 3200). Grande successo anche per la mostra al Mudec, “Dinosauri. Giganti dall’Argentina”, visitata da più di 2500 persone che non si sono lasciate scappare l’occasione di apprezzare anche la collezione permanente del polo espositivo.

Numeri importanti per il Castello Sforzesco, che nella sola giornata di oggi ha ospitato circa seimila visitatori, grazie anche all’iniziativa “Bimbi al Castello”, che ha proposto un ricco programma di attività per adulti e bambini. Complessivamente le visite nelle tre giornate sono state più di 9400.

Tre giorni densi di presenze anche per il Museo di Storia Naturale (3857 visitatori), l’Acquario Civico (2825), la Galleria d’Arte Moderna (1561) e il Museo del Novecento (1940).

La giornata di oggi ha fatto registrare il tutto esaurito anche in Sala Alessi, in occasione del concerto gratuito dedicato a Claudio Monteverdi, secondo appuntamento di “Palazzo Marino in musica” .