Luppoli e buona musica, è il luglio di Solbiate a tutta birra

Solbiate a tutta birra è pronto a rinfrescare il mese di luglio con tanta buona birra e ottima musica. Dal 13 al 16 luglio e dal 20 al 23 luglio l’area festa di via San Vito ospiterà la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Solbiate Olona in collaborazione con importanti marchi della produzione artigianale nazionali come il Birrificio Italiano e locali come il Birrificio di Legnano, Diciottozerouno e A Tutto Malto Gallarate.

Sulla pagina facebook della Pro Loco di Solbiate Olona trovate il programma delle serate che offriranno musica per tutti i gusti dallo ska al rock, dalla dance al country rock passando per Pop e musica bavarese. Anche le cene saranno bavaresi con tutte le specialità che si possono trovare all’Ocktober fest.