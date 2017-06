Lutto nel Soccorso Alpino, muore Gian Attilio Beltrami

incidenti varie

Gian Attilio Beltrami, 64 anni, di Lecco, figura storica del Soccorso Alpino lombardo è morto questa mattina (26 giugno) sul Monte Bianco mentre era alle prese con un’uscita di istruzione del Cai. Un’altra persona che era con lui è tuttora in gravi condizioni.

Beltrami era una figura di spicco del CNSAS in forza alla XIX delegazione Lariana, che ha guidato per molti anni fino allo stop di qualche anno fa. L’anno scorso, nel gennaio 2016, era tornato alla guida della delegazione speleo, rimettendosi in gioco per un’attività di soccorso in una zona molto ampia, essendo il coordinatore di sette stazioni: Dongo, Leco, Lario Occidentale-Ceresio, Pavia Oltrepò, Triangolo Lariano, Valsassina/Valvarrone e Varese.

E proprio Luca Boldrini, il capostazione del Soccorso Alpino di Varese è stato raggiunto nel primo pomeriggio dalla notizia.

«Siamo sotto choc e dobbiamo ancora metabolizzare la cosa, perché Gian Attilio era persona di grandissima esperienza, anche come tecnico di elisoccorso, e che vide nascere il soccorso alpino organizzato. Un uomo con grandissima capacità tecniche, non forzava mai la mano e aveva uno sguardo lungimirante».

Beltrami, in pensione dopo una vita a lavorare come dirigente d’azienda nel settore acquisti, viveva a Lecco.

Dalle prime informazioni l’incidente in montagna, sul Bianco, è avvenuto in una via “mista” che presentava la presenza di roccia e neve.