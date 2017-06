“Ma quale sicurezza? Quei vigili non bastano”

varie bodio lomnago

Buguggiate e Bodio Lomnago avranno un solo corpo di polizia municipale, ma l’opposizione di Bodio contesta la scelta. Dopo il consiglio comunale di mercoledì sera 15 giugno, oggi il gruppo Insieme per Bodio ha affidato ad una lettera tutte le sue perplessità sulla questione.

La pubblichiamo integralmente.

——-

Altro che “Buguggiate e Bodio Lomnago uniscono le forze” (Varesenews 14.06) … le due amministrazioni cercano di mettere una pezza a una decisione antieconomica e ingestibile che aveva messo in difficoltà il servizio di Polizia Locale di Buguggiate.

I fatti degli ultimi 2 anni:

‐ Le due amministrazioni di Bodio Lomnago e Buguggiate (con il voto contrario delle minoranze) hanno prima deciso di entrare in gestione associata per la polizia locale con Azzate, Daverio e Galliate Lombardo.

‐ 18 mesi dopo, senza attendere la scadenza triennale della convenzione e senza aver mai informato popolazione e consigli comunali di presunte difficoltà operative, sono uscite insieme e anticipatamente, adducendo come motivazione il non raggiungimento del “tanto auspicato miglioramento del servizio” (danneggiando anche gli altri comuni rimasti in convenzione).

‐ Ora dopo 5 mesi Bodio L. e Buguggiate ripropongono una nuova convenzione a 2, i cui parametri sono molto lontani dal suggerimento normativo regionale di 1 vigile ogni 1000 abitanti. A meno di nuove assunzioni (e conseguenti costi) – al momento non avviate ‐ la convenzione resterà sotto organico.

Numeri e stime economiche parziali, obiettivi di servizio irrealistici e la distanza fisica che separa i due comuni, che non sono neppure limitrofi: questa è la realtà ad oggi della convenzione di Polizia Locale tra queste due amministrazioni.

Ancora una volta saranno i cittadini (soprattutto quelli di Bodio Lomnago) a pagarne le conseguenze ottenendo solo una “sicurezza di facciata”. Senza contare il disorientamento (e il costo nascosto) che nasce dal saltare dentro e fuori da convenzioni.

Le amministrazioni brancolano nel buio, facendo e disfacendo, a spese della sicurezza dei cittadini… parlano di buone intenzioni, di possibili errori, di trasparenza… ma le premesse non sono affatto convincenti!

Gruppo consiliare Insieme per Bodio Lomnago (Bielli, Daverio, Maran)