Madonna di Fatima, una settimana di fede

La Madonna Pellegrina di Fatima

La Madonna Pellegrina di Fatima ha portato in città un prezioso messaggio di pace: molti devoti si sono recati a pregare davanti alla Sua bella statua posata su uno stupendo manto di fiori immacolati. Durante questi giorni, sino alle 23, e’ possibile farLe visita presso la Prepositurale di San Pietro e Paolo che La ospiterà sino a domenica.

Luino conferma la sua vocazione di luogo votato all’accoglienza religiosa; migliaia di fedeli, infatti, hanno reso omaggio all’immagine di Maria in visita per la prima volta nella splendida località lacustre: italiani e stranieri, questi ultimi accolti da volantini esplicativi in inglese, francese e tedesco, hanno fatto visita alla Prepositurale.

«E’ stata una settimana intensa di spiritualità a cui la comunità e il territorio hanno preso parte con grande partecipazione. Trovo che sia stato un importante segno di sentita appartenenza. Grazie a tutti coloro che hanno fortemente voluto e reso possibile un’esperienza che rimarrà per sempre nella memoria di Luino. – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali –

Invito alla partecipazione alla processione aux flambeaux sabato alle 21 che partirà dalla chiesa di San Pietro e Paolo nel cuore del centro storico, sino a raggiungere il lungolago.Dopo la Santa Messa che si terrà domenica alle 15 al Parco a Lago, alle 16 in processione saluteremo la preziosa statua all’ex campo sportivo di via Lido».

«Un accorrere continuo di pellegrini – così il Prevosto di Luino Don Sergio Zambenetti esordisce in merito alla presenza della statua di Maria in città – Tutti sono stati attratti dal desiderio profondo di trovare pace, di ricercare le risposte profonde del cuore .L’affluenza delle persone e’ chiara testimonianza che la chiesa e’ viva. Il volontariato delle cinque parrocchie di Luino e’ stato un bellissimo segno di collaborazione: ognuno ha partecipato secondo i suoi carismi, i doni che possiede, e li ha messi al servizio di queste giornate.E’stata una sfida all’individualismo presente nella società’.

La processione di domani, come da tradizione, terminerà al lungolago dove si terranno gli spettacolari fuochi d’artificio della rassegna Fiori di Fuoco.