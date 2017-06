Malattie sessualmente trasmesse: convegno all’Insubria

Le foto dell'incontro del grande artista e premio nobel per la letteratura nell'aula magna dell'Università dell'Insubria per ricordare la tragedia di Ion Cazacu, bruciato vivo dal suo datore di lavoro

JONAS VARESE ONLUS interviene al “Convegno sulle Malattie Trasmesse Sessualmente” organizzato da SISM e Arcigay Varese

Il relatore per Jonas Varese sarà il dr. Massimo Porta, psicologo membro dell’associazione; l’intervento verterà principalmente sugli aspetti psicologici riguardanti la valutazione del rischio di contagio e l’impatto psichico della diagnosi sulla vita del soggetto, specialmente in caso di patologie croniche.

L’appuntamento è per mercoledi 14 Giugno 2017 alle h 20.30 presso l’aula magna dell’Università dell’Insubria in via Ravasi a Varese

L’ingresso è libero e gratuito.