Malgesso, una gara podistica per stare “Insieme”

podismo corsa atletica apertura

Insieme, che sta per “i nostri passi si incontreranno sempre, Martina ed Erika”. E’ dedicata a loro la gara podistica non competitiva, aperta a tutti, che si svolgerà domani per le vie di Malgesso, lungo due percorsi rispettivamente di 4 e 6 Km. L’iniziativa, che si deve alla collaborazione con l’Unione dei Comuni Ovest Lago di Varese e Oratorio di Malgesso, sostiene la Fondazione Giacomo Ascoli, cui verranno devoluti i proventi degli incassi.

Il programma prevede:

Ore 17.00: Santa Messa in suffragio di Erika e Martina presso la Chiesa di S.Michele Arcangelo a Malgesso; Ore 18.00: ritrovo per la gara podistica presso l’Oratorio di Malgesso; Ore 19.00: partenza.

Il costo dell’iscrizione è di 10 euro per adulti e 5 euro per bambini fino a 10 anni, e comprende la maglietta dell’evento, che premierà i primi 3 classificati delle categorie bambini, ragazzi fino a 13 anni, maschile, femminile e gruppo più numeroso.

Sarà allestito anche uno stand gastronomico.

Per info e iscrizioni contattare Vittorio al 3488255716, Max al 3395399177 e Rosalba 3421290884.