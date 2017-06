Malnate, comunità in festa per l’arrivo di don Michele Galli

foto varie di eventi vari

Festa a Malnate per l’arrivo di don Michele Galli.

Il giovane prete ha preso servizio nella comunità pastorale di Malnate che comprende le parrocchie di San Martino in Malnate, San Lorenzo in Gurone e Santa Trinità in San Salvatore.

Trentatrè anni, originario di Albese con Cassano nel Comasco, è stato ordinato sacerdote lo scorso 10 giugno in Duomo dal cardinale di Milano Angelo Scola.

Questa di 18 giugno è la sua prima domenica malnatese, trascorsa tra la Messa e la festa. Don Michele, incaricato pastorale giovanile delle parrocchie di Malnate, ha salutato la sua nuova comunità, arrivando con la “prete mobile” in oratorio.