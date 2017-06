Malnate, parola d’ordine: cultura

Sarà una settimana intensa, con un filo conduttore all’insegna della cultura a Malnate, dal 23 giugno al 2 luglio. Organizzata dall’assessorato alle culture, sono tanti gli eventi in calendario, rivolti ai cittadini di tutte le età, all’interno del programma estivo “R-Estate”.

Si parte venerdì 23 giugno con “Abc Pinocchio al Parco tutto il dì”. Un appuntamento per i più piccoli al parco I Maggio che inizierà alle 16 di venerdì e si concluderà sabato 24 giugno. In serata in piazza delle Tessitrici il “Concerto d’Estate” del Corpo Filarmonico Cittadino.

Nello stesso weekend, sabato 24 e domenica 25 giugno, ai Mulini di Gurone, “Do it Ourself”, un workshop per imparare ad arredare riciclando il legno.

Domenica 25 giugno appuntamento con la Color Run e una giornata ricca di eventi.

In settimana diverse conferenze, mentre venerdì 30 giugno ci si sposterà a Villa Braghenti con una mostra di Filippo Guerra e uno spettacolo del Progetto Zattera per i più piccoli.

Sabato 1 luglio al pomeriggio l’evento “Stay Genuine” al parco I Maggio, mentre alle sera fari puntati sulla chiesetta di San Matteo con una visita guidata e un concerto di musica classica.

Domenica 2 luglio il gran finale alla Residenza con il concerto al pianoforte “Residenza in Musica” e in serata apericena con dialogo in sala consigliare dal titolo “Smart City”.

