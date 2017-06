Maltempo, allagamenti tra Valcuvia e Valganna

Foto varie

Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi in una zona a cavallo tra Valcuvia e Valganna.

L’allarme è scattato dalla tarda serata di ieri, 4 giugno, quando diverse telefonate sono arrivate al 115 segnalando problemi legati soprattutto ad allagamenti di strade e scantinati.

I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi soprattutto nei paesi di Ferrera di Varese, Masciago Primo, Cunardo e Grantola.

Almeno 15 gli interventi segnalati: in alcuni casi la richiesta era per liberare le strade dalle piante cadute, ma sono state soprattutto le operazioni di prosciugamento scantinati ad avere messo in strada diverse squadre che hanno operato fino a tarda notte.

Le chiamate sono giunte anche da alcuni automobilisti che segnalavano leggeri smottamenti sulle strade: si è trattato di detriti portati a valle dalla forte pioggia e facilmente rimossi dai pompieri.