Maltempo, attesi forti temporali su Laghi e Prealpi

Temporale, le foto dei lettori

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio idrogeologico e temporali forti, dalle 21 di questa sera, domenica 4 giugno, su laghi e prealpi varesine e per la provincia Varese, oltre alle zone del lago di Como.

IL METEO

Sulla Lombardia è prevista la persistenza di flusso sudoccidentale instabile da oggi fino al tardo pomeriggio di martedì 06 giugno, con passaggi di impulsi perturbati: il primo tra la tarda serata di domenica ed il mattino di lunedì; il secondo dal tardo pomeriggio di lunedì fino al pomeriggio di martedì. In queste due fasi si avranno anche temporanee accentuazioni dell’instabilità a carattere temporalesco su diverse zone della Lombardia, anche di pianura, mentre le piogge in generale insisteranno in prevalenza sul settore Nordovest della Regione. Nel primo passaggio di domani, le piogge più persistenti coinvolgeranno soprattutto la zona sul confine tra il Piemonte Settentrionale e la Svizzera Ticinese; la Lombardia sarà interessata marginalmente.

INDICAZIONI OPERATIVE

La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei

fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .