Mam, il sindaco: “Subito tavolo istituzionale”

Matteo Bianchi sindaco

«Il Comune di Morazzone, prendendo atto della conclamata situazione di grave crisi occupazionale in cui riversa la ditta Mam Collettori, convocherà per la prossima settimana un tavolo istituzionale finalizzato, in prima istanza, ad avere la rappresentazione da parte della proprietà, associazione di categoria e rappresentanze sindacali, della situazione in cui riversa l’azienda in tutti i suoi aspetti, attualmente primo datore di lavoro sul territorio per le famiglie morazzonesi».

È la prima mossa del sindaco Matteo Luigi Bianchi, dopo l’annuncio dei licenziamenti decisi dalla fabbrica di Morazzone.

Bianchi sottolinea inoltre «che l’azienda ha importanti superfici produttive e le strategie imprenditoriali future avranno ripercussioni positive o negative anche dal punto di vista urbanistico e tributario. Per tali motivazioni, in questa fase, diventa fondamentale un tavolo di confronto urgente con il livello istituzionale più di prossimità, tenendo lontana la vicenda da bagarre politiche vista la prossimità delle scadenze elettorali».