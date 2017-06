“MAM, un patrimonio che non possiamo disperdere”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di solidarietà del gruppo di opposizione di Morazzone ai dipendenti della MAM che saranno licenziati. Leggi anche Lavoro - La MAM spa di Morazzone annuncia 90 licenziamenti

Con riferimento alla notizia pubblicata su quotidiano online Varesenews.it, relativa all’annuncio della ditta MAM di voler licenziare 90 dipendenti, il Gruppo consiliare di minoranza Morazzone Bene Comune, esprime piena solidarietà ai lavoratori che si sono già mobilitati con assemblee sul posto di lavoro per evitare lo smantellamento della fabbrica.

Una solidarietà che non vuole essere solo vicinanza umana ma che si è fatta già azione concreta: il nostro gruppo consiliare infatti ha già sollecitato l’intervento della Regione Lombardia, della Provincia di Varese e del Governo nazionale, tramite i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali.

Sosteniamo con decisione la lotta dei lavoratori perché sia salvaguardato il futuro della MAM , l’attuale livello occupazionale e soprattutto il patrimonio di professionalità, di conoscenze e di dignità di un’azienda che per decenni ha segnato positivamente lo sviluppo del nostro territorio, instaurando con esso un rapporto davvero speciale anche sotto il profilo sociale e culturale.

Centinaia di ragazzi morazzonesi sono cresciuti con la MAM nel cuore.

Questo patrimonio non si può, non si deve disperdere!

Certi di interpretare i sentimenti di tutta la nostra comunità, invitiamo perciò le autorità di Governo nazionale e regionale, la provincia e le Amministrazioni comunali di Morazzone e dei paesi limitrofi ad attivarsi perché le parti si incontrino al più presto – meglio se con la mediazione delle stesse istituzioni pubbliche – e avviino un serrato confronto con l’intento esplicito di evitare il dramma annunciato per 90 famiglie e un intero territorio.

Morazzone Bene Comune

I consiglieri Lotti, Magazzù, Vivona, Albinati .