Mani in alto: l’alpinista Della Bordella ospite di VareseNews

Appuntamento con l’alpinismo, quest’oggi (giovedì 1 giugno) nella redazione di VareseNews. È infatti stato nostro ospite Matteo Della Bordella, il 32enne varesino che fa parte dei celebri “Ragni di Lecco” e che è uno dei più quotati scalatori italiani.

Della Bordella, intervistato in diretta da Damiano Franzetti (qui sopra il video), ha raccontato alcune delle sue grandi imprese, ripercorrendo in particolare le conquiste di Egger, Fitz Roy e del Cerro Murallon, salito a inizio 2017 attraverso la parete Ovest dopo una lunga attesa per avere una finestra di bel tempo.

L’alpinista varesino ha poi accennato alla prossima spedizione: «Partiremo verso fine luglio per il Perù, dove fino a ora non sono mai stato. L’obiettivo è quello di salire il Siula Grande, montagna che arriva a circa 6.350 metri: dovremmo stare in parete per diversi giorni, se in tempo ci darà una mano. Con me partiranno Matteo Bernasconi e Tito Arosio: con il primo ho già conquistato Egger e Murallon, mentre con il secondo non ho mai lavorato. Sarà una sfida importante, perché affrontare grandi difficoltà tecniche a quelle altitudini non è per nulla facile».

Nel corso dell’intervista Della Bordella ha toccato anche altri temi: dal racconto della spedizione in Groenlandia (2014) per la quale ha imparato a muoversi con il kayak, alla sua scelta (per ora) di non affrontare gli Ottomila himalayani, fino al racconto di quanto accade nei campi base in quei periodi – talvolta lunghi – in cui è necessario attendere il bel tempo prima di iniziare le scalate.

Qui sotto il trailer che racconta la salita al Cerro Murallon.