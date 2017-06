Marchetti, primi punti nel GT. E Magnoni va in testa

Carboni-Marchetti (Nova Race,Ginetta G55-GT4 CS #207) .

Fine settimana positivo per i piloti varesini che partecipano al Campionato Italiano Gran Turismo, entrambi sulle vetture Ginetta del team reggiano Nova Race e nella classe GTS (o GT4)

A Monza, terza tappa del challenge tricolore organizzato da AciSport, sono arrivati i primi punti e il primo podio per l’esordiente Alessandro Marchetti, il pilota classe 1974 che fino ai primi mesi di quest’anno si è ben disimpegnato nei rally ma ora è tornato al primo amore, quello per la pista.

Marchetti si è alternato al volante della Ginetta numero 207 (foto AciSport) con l’esperto viterbese Gianluca Carboni. Dopo una Gara1 sfortunata – rottura di un semiasse nella seconda metà di gara quando il podio era a un passo – è arrivato il riscatto in gara2, con il secondo posto assoluto alle spalle della Porsche Cayman di Neri.

«Esordio positivo – spiega Marchetti – Dopo le prove mi ero un po’ preoccupato per il divario con gli altri piloti della classe GTS, ma in gara i tempi sono migliorati e sul passo ho avvicinato quelli di Carboni o Magnoni. Ho imparato a sfruttare meglio le qualità della Ginetta e accumulato esperienza». Peccato per una penalizzazione (un drive through) senza la quale Marchetti e Carboni avrebbero addirittura potuto vincere.

Una vittoria varesina però c’è stata, sempre nella classe GTS, quella considerata entry level nel campionato GT: la ha ottenuta Luca Magnoni che oltre a pilotare è il team principal della Nova Race. Magnoni ha vinto Gara 1 oltre a chiudere Gara 3 al terzo posto: punti pesanti che lo hanno proiettato in testa alla classifica generale con la sua Ginetta G55. Graduatoria che però resta molto corta, prima del prossimo appuntamento (Mugello, 14/16 luglio).