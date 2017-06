Marco Cavaliere e leggenda di Colapesce vincono il Chiara Inediti

E’ Marco Cavaliere, geologo napoletano 27enne con la passione per la scrittura, il vincitore dell’ottava edizione del Premio Chiara Inediti. La sua raccolta si intitola “Il breve ritorno di Colapesce” e si aggiudica la pubblicazione a cura della Pietro Macchione Editore. La premiazione avverrà domenica 22 ottobre alle 17.00 alle Ville Ponti di Varese, durante la manifestazione finale del Premio Chiara 2017

28 PARTECIPANTI PER UN VOLUME

Al Premio Chiara Inediti 2017 hanno partecipato 28 manoscritti provenienti da tutta Italia e dal Canton Ticino. Tutti i racconti partecipanti, di autori dai 25 anni in su, sono inediti e mai apparsi in quotidiani e riviste o sul web. La Giuria Tecnica, che ha decretato il vincitore, era composta da Andrea Fazioli (Presidente) scrittore e giornalista, Elisabetta Bucciarelli scrittrice, Michele Mancino vicedirettore di Varesenews, Diego Pisati caporedattore della pagina della Cultura de La Prealpina, Federico Roncoroni erede testamentario di Piero Chiara.

LA MOTIVAZIONE DEL PREMIO

Il volume è stato premiato con questa motivazione: “I racconti di Marco Cavaliere sono caratterizzati da un uso piano e consapevole della lingua, messa al servizio di un’onesta invenzione narrativa. Sono ambientati perlopiù in scenari mediterranei, descritti con essenzialità e con un buon uso dei dettagli. I protagonisti sono giovani, adolescenti e quasi adulti, alle prese con esperienze formative: i primi amori, la percezione della morte, le prove di coraggio, l’amicizia, l’entusiasmo e la disillusione. Lo stile è efficace nel delineare con sobrietà, ma anche con ironia, situazioni narrative brevi e verosimili”.

CHI E’ MARCO CAVALIERE

Marco Cavaliere è nato a Napoli nel 1989. Laureato in Geologia all’Università di Napoli Federico II, ha vissuto e lavorato nel settore minerario in Australia e in Cina, dove ha condotto ricerche nel campo geochimico-ambientale. La sua passione è il mare: la pesca in apnea e il kayak. Ha frequentato il laboratorio di scrittura creativa “L’isola delle Voci” a cura di Nando Vitali. I suoi racconti e articoli sono apparsi su Sapore di Cina, Nuok e nelle antologie cartacee L’albero dell’Inchiostro (Laura Capone Editore) e Scripta VOLant (Edarc Edizioni). Nel 2015 ha vinto la 1° edizione del concorso letterario per racconti “Racconta un libraio”.