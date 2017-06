Marco Veronesi sta meglio, trasferito in cardiologia

Foto varie di sport

Marco Veronesi è stato dimesso dalla rianimazione e trasferito nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Verona. La notizia è stata accolta con grande gioia dai tanti amici dell’ex giocatore della Gamma Varese (Robur et Fides) prima e della Mobilquattro Milano.

Il giocatore di pallacanestro si era sentito male durante un allenamento con la nazionale over 65 in vista dei Mondiali di Montecatini. Immediatamente era partita la macchina dei soccorsi grazie ai presenti che hanno fatto il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore.

Le condizione del “biondo”, come è chiamato nell’ambiente cestisti, erano apparse subito molto serie. Fortunatamente l’infarto non ha provocato danni a livello neurologico: «I medici – dichiarano gli amici - gli hanno assicurato che potrà riprendere a giocare a basket. Farà di tutto per essere presente ai mondiali di Montecatini per incitare la Nazionale Over».