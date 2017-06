Marijuana e coca, arrestato 25enne ivoriano

questura di Varese dirigenti da sinistra: Maurizio Greco, Volanti, Gianluca Solla, Digos, Gianfranco Martorano, Stradale

Nel pomeriggio di mercoledì gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato PS di Gallarate, con il supporto di alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, hanno eseguito numerosi controlli nei luoghi pubblici di maggiore aggregazione giovanile della città.

In particolare nei giardini di Viale Milano i poliziotti hanno fermato un tredicenne che si trovava in compagnia di un uomo adulto, poi rivelatosi un pregiudicato. Alla vista degli agenti il minore ha consegnato alcune dosi di sostanze stupefacenti appena acquistate, l’uomo è stato quindi perquisito, consentendo così agli operatori di sequestrare altro stupefacente che lo stesso aveva occultato in un marsupio.

A questo punto sono stati fermati ed identificati gran parte dei presenti nei giardini, in particolare un gruppo di stranieri. Nello zaino di un giovane di 25 anni della Costa d’Avorio i poliziotti hanno così rinvenuto circa 50 grammi di marijuana ed alcune dosi di cocaina. Il giovane, richiedente asilo, ma già espulso dal programma di accoglienza da parte della Prefettura di Varese, è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio che ha chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto in giudizio direttissimo.