Maroni a Legnano per spingere Fratus

Il nuovo commissariato di via Ugo Foscolo, che ha aperto da qualche mese, è stato inaugurato alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, del questore Giovanni Pepè, della senatrice Laura Bignami e del collega Angelo Senaldi, del prefetto Giorgio Zanzi

Il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni si spende in prima persona per spingere Gianbattista Fratus, candidato sindaco del Centrodestra, alla vittoria del ballottaggio con Alberto Centinaio che si svolgerà domenica 25 giugno.

Domenica 18 giugno alle 17, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni sarà a Legnano per sostenere il candidato leghista sostenuto anche da Forza Italia, Fratelli d’Italia e alcune liste civiche. L’appuntamento è previsto al gazebo organizzato dalla coalizione Centrodestra per Legnano in piazza San Magno.