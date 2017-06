Marsico: “Alfieri pensi al degrado di Varese”

“Ancora una volta il Partito Democratico quando è in difficoltà e non sa che pesci pigliare “sfodera gli artigli”: questa volta lo fa attraverso il segreteria regionale Alessandro Alfieri che corre in difesa del sindaco di Varese Davide Galimberti”. Così Luca Marsico, consigliere regionale di Forza Italia, entra nella querelle Alfieri-Antonelli-Galimberti sui fondi destinati ai comuni della provincia di varese dal Patto per la Lombardia.

“Consiglierei, in amicizia, ad Alessandro, prima di bacchettare immotivatamente il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli di chiedere conto a Davide Galimberti di tutti i silenzi e di tutte le promesse non mantenute di cui i cittadini di Varese quotidianamente si lamentano”, commenta Marsico che contrattacca: “Alessandro non pensi al sindaco Antonelli bensì, rivolga la sua attenzione a Galimberti ed al degrado in cui versa la città di Varese. Dico, altresì, ad Alessandro di non assumere ruoli di governo: lo potrà fare quando vincerà le elezioni e, quindi non si attribuisca meriti che spettano solo a questa maggioranza”.

Per questo Marsico ipotizza che “se Busto Arsizio avrà, assieme a Gallarate, come sono sicuro che avrà, la somma di 4,5 milioni di euro per la realizzazione della nuova pista ciclabile sarà perché Busto Arsizio ha un ottimo sindaco, così come Regione Lombardia ha un ottimo Presidente. Ricordo, infine che se c’è già una pista ciclabile della Valle Olona da completare il merito va ascritto alla lungimiranza degli amministratori della Provincia di Varese, retta, a suo tempo, dall’alleanza tra Lega Nord e Forza Italia”.