Martinenghi e Rivolta, bracciate da podio a Barcellona

Dal meeting “Mare Nostrum” di Barcellona arrivano indicazioni interessanti per i talenti del nuoto maschile di casa nostra, l’azzatese Nicolò Martinenghi e l’arconatese Matteo Rivolta.

Nella città catalana i due azzurri hanno centrato un podio ciascuno, ottimo viatico in vista del “Sette Colli” di Roma (il più importante meeting italiano) del 23-25 giugno e – a più lungo termine – per i prossimi Mondiali in programma a Budapest dal 14 al 30 luglio.

La stella di Martinenghi ha brillato nei 100 rana, disputati nella prima giornata di gare. Il portacolori del Nuoto Club Brebbia, non ancora 18enne, ha chiuso la distanza al terzo posto in 1’00″20 contro avversari di lignaggio internazionale: la vittoria è infatti andata al russo Chupkov in 59″39, tempo notevole che è inferiore al personale del varesino (59″46).

L’allievo di Marco Pedoja (a destra nella foto) ha sfiorato il podio anche nella seconda gara disputata a Barcellona, i 50 rana: Martinenghi è giunto quarto con beffa, per un solo centesimo, alle spalle di un altro russo, Nikolaev (27″42 contro 27″43). Vittoria al sudafricano Van der Burgh sceso al di sotto dei 27″, secondo posto al brasiliano Lima che ha fatto meglio del varesino di due soli centesimi. Sesto l’altro azzurro Andrea Toniato. Insomma, Nicolò è già ora su livelli eccellenti (e il suo personale è 26″97).

Passando alla farfalla, ecco il podio sui 100 metri di Matteo Rivolta, il delfinista di Arconate che per tanti anni ha nuotato per i colori del Team Insubrika e si è allenato a Busto Arsizio. Al “Mare Nostrum” Rivolta è stato terzo in 52″86 dietro al bielorusso Yauhen Tsurkin (52″46) e all’ungherese Laszlo Cseh (52″51).

Da segnalare, per i colori azzurri, l’eccellente prestazione di Federico Turrini che ha vinto sia la prova dei 200 sia quella dei 400 misti.