Martinenghi vola al Sette Colli: record italiano nei 100 rana

Nuova, favolosa prova di Nicolò Martinenghi, il giovanissimo nuotatore di Azzate (classe ’99), specialista nella rana.

Al “Sette Colli” di Roma, il più importante meeting italiano, tappa fondamentale verso i Mondiali di Budapest, Martinenghi ha migliorato il primato tricolore dei 100 rana facendo segnare un eccellente 59″31. Cancellato il precedente limite nazionale di Fabio Scozzoli che risaliva al 2011.

A Roma il varesino del Nuoto Club Brebbia, allenato da Marco Pedoja, ha chiuso la prova al secondo posto dietro al più forte ranista al mondo, il britannico Adam Peaty, olimpionico in carica.

In finale Peaty é stato grandioso, con un tempo di 58″72, e ha rispettato i pronostici. Ma alle sue spalle, come detto, Martinenghi ha sbaragliato la concorrenza (terzo Titenis in 59″39), candidandosi così ulteriormente per un posto tra i grandi a Budapest.