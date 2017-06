Marturano in Comune, la Lega chiede gli atti

giunta Varese 2011 Carlo Piatti

“Appare davvero come una strana coincidenza che il vincitore del bando indetto dal Comune per rilanciare il ‘brand Varese’ sia proprio colui che ha seguito da vicino la campagna elettorale di Galimberti nella veste di spin doctor.” Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone.

“Non dubitiamo nella maniera più assoluta della professionalità del dottor Marturano – precisa Monti – che certamente vanta un curriculum di tutto rispetto nel campo della comunicazione politica. Quello che sembra inconsueto è che proprio lui, che ha seguito un anno fa la campagna elettorale di Galimberti nelle veste di consulente, sia il vincitore del bando comunale in questione.

Siamo certi che tutte le procedure siano state seguite in maniera scrupolosa, quindi immaginiamo non ci saranno problemi se, con il nostro consigliere e segretario cittadino Carlo Piatti, faremo richiesta di accesso agli atti e segnaleremo la cosa presso la sezione competente della Corte dei Conti, giusto per accertarci che tutto sia stato eseguito a regola d’arte.

A prescindere da ciò, anche se la cosa si svolge nelle more della legalità, trovo personalmente inopportuno che proprio colui che ha seguito la campagna elettorale del sindaco si presenti (e vinca) un bando per seguire la comunicazione del comune. Fossi stato nei panni del sindaco Galimberti avrei chiesto a Marturano un passo indietro, proprio per evitare imbarazzi all’amministrazione comunale o anche solo il sospetto che qualcosa non si sia svolto nel modo più opportuno”.

Il segretario cittadino Carlo Piatti a sua volta afferma: “Ma chi l’avrebbe mai detto? Dopo aver assunto come proprio portavoce, ovviamente a spese del comune e quindi di noi cittadini, uno dei suoi spin doctor della campagna elettorale, ecco che il sindaco Galimberti riesce a stupirci ancora con l’assunzione – incarico all’altro suo spin doctor.

Sempre a spese del comune e quindi noi cittadini! Ci avevamo scommesso tutti già in tempi non sospetti e oggi purtroppo abbiamo la conferma di averla vinta, peccato che tutto questo avvenga a discapito della tanto vantata trasparenza di questa amministrazione..altro che fare un nuovo regolamento per le nomine con i colloqui aperti al pubblico e in diretta streaming: si cominci a mettere in pratica concretamente ciò che si dice e si promette. Una cosa il sindaco Galimberti è riuscito a fare molto bene: chiudere e annullare l’ufficio stampa comunale per sostituirlo con due persone che, pur magari avendone la capacità, lo avevano guidato nella sua campagna elettorale, ovviamente, ed ora è lampante, a spese nostre”.