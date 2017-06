Massimo Mastri: «Semplicità, concretezza e decoro per Marchirolo»

Marchirolo elezioni 2017

Insegnante, volontario di Protezione civile, da vent’anni in consiglio comunale per passione politica e impegno civico.

Si presenta così Massimo Mastri, 55 anni, candidato sindaco per la lista civica “Marchirolo 2017″, che domenica 11 giugno chiederà agli elettori di diventare l’alternativa per governare il paese.

«Il nostro programma è semplice, ma concreto e vero, perché è nato dall’ascolto dei cittadini di tutte le zone del paese – dice Mastri – Inoltre siamo una lista tutta composta da persone che hanno il loro lavoro, che vivono il paese e che non hanno interessi se non il bene di Marchirolo e di chi ci vive».

Tre i punti che emergono dal programma della lista.

«Primo impegno ridare al paese spazi e luoghi pubblici che siano davvero di tutti, mentre la scelta di questi anni è stata quella di dare in gestione ai privati, con il risultato, ad esempio, che per giocare a calcio al campo dei Camilliani si paga salato e i ragazzi devono andare altrove.

Secondo, riteniamo che il decoro urbano, la pulizia e l’attenzione alla vivibilità del paese siano importanti per la qualità della vita di tutti i cittadini. Terzo punto, non meno importante, la sicurezza, a partire dalle scuole e dalle strade».

In particolare credo che sia stata data davvero un’attenzione insufficiente alla sicurezza della scuola elementare, che non può ottenere il certificato dei Vigili del fuoco perché vanno fatti degli adeguamenti che non sono mai stati fatti.

E’ stata una campagna elettorale molto dura, con le liste di Busti e Parise che se ne sono dette di tutti i colori, arrivando all’offesa personale – conclude Mastri – credo che le persone giudichino i loro futuri amministratori anche da questo. Noi abbiamo scelto di stare poco o niente su Facebook, ma di parlare alla gente attraverso il nostro blog e il contatto diretto, abbiamo parlato di programma e di cose vere da fare. Chiediamo agli elettori di darci fiducia anche per questo”.

Domani, giovedì 8 giugno, ultimo incontro con gli elettori prima del voto: l’appuntamento con la lista n. 2 “Marchirolo 2017″ e Massimo Mastri è alle 20.45 in piazza Borasio.