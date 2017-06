Bianchi: “Un fondo per i licenziati con i soldi delle imposte della MAM”

La notizia dei 90 licenziamenti alla MAM spa ha scosso non poco la comunità locale. Una reazione naturale considerato che la maggior parte dei lavoratori vive proprio a Morazzone, dove ha sede l’azienda metalmeccanica. Il sindaco Matteo Bianchi in attesa dell’arrivo della proprietà cinese, previsto per il 28 giugno, ha annunciato una delibera di Giunta. «Vorrei che le imposte comunali pagate dall’azienda, pregresse ed attuali e sono tante, vengano messe in un fondo dedicato e congelate momentaneamente per utilizzo futuro a sostegno dei lavoratori in esubero. Se non ci fosse una buona uscita dignitosa, il municipio deve essere pronto, nelle sue possibilità, per gestire la ricaduta sociale sul territorio. Detto questo, ora meno comunicati e più azioni, perché delle chiacchiere la gente è stufa».